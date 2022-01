OM-Angers : stade plein, mais virages assis

Le stade Orange Vélodrome sera libéré de la jauge, le 4 février. Pour autant, les supporters devront rester assis en virages.





La Provence confirme que le match OM-Angers devrait se disputer devant une grosse affluence, le 4 février. Il révèle néanmoins que les nouvelles mesures imposées par le gouvernement impliquent pour les supporters de présenter le pass vaccinal et pour l'OM de ne vendre que des places assises. Le journal précise que les dirigeants ont rencontré les responsables des associations pour me sensibiliser sur cette condition. On peut d'ores et déjà imaginer qu'il ne sera pas évident de la faire respecter.



Pour rappel, la jauge limitait le nombre de spectateurs à 5 000, ces dernières semaines.