Batlles : "Milik doit se rendre compte des efforts qu'il doit faire"

Laurent Batlles considère que les difficultés d'Arek Milik (27 ans) sont essentiellement dues à son comportement sur la pelouse. Il estime que la vidéo doit lui permettre de voir ses propres défauts.





"J'adore le joueur, mais je trouve que c'est un peu facile de se retrancher derrière certaines choses en se disant que les autres joueurs ne font pas de passes, a estimé l'ancien entraîneur de l'ESTAC au micro de L'Equipe du Soir. À un moment donné, il doit aussi se déplacer devant le but, dans la profondeur, davantage sur les côtés. Peut-être que l'entraîneur ne lui demande pas, mais, malgré tout, tout ne peut pas reposer sur les autres joueurs. Avec la qualité qu'il a, je pense qu'il peut et qu'il doit faire mieux. Milik doit essayer de trouver des solutions et ce n'est pas toujours la faute de l'entraîneur. Il doit faire plus de choses sur le terrain."





"La vidéo doit lui permettre de voir ce qu'il ne fait pas"

Il pense aussi que les vidéos sont justement faites pour lui faire comprendre ses erreurs au Polonais : "Quand on fait une vidéo, c'est un échange, mais c'est aussi demander au joueur ce qu'il ressent, essayer de trouver de meilleures solutions pour lui. Le coach lui apporte après certaines choses : décrocher, faire un appel contre appel. Milik a des joueurs autour de lui qui sont capables de lui donner de très bons ballons. J'ai joué avec Payet pendant un an et je peux vous dire que c'est un joueur qui a une qualité de passe rare dans le championnat de France. C'est pour ça que je dis que le joueur doit se rendre compte des efforts qu'il doit faire et la vidéo doit lui permettre de voir ce qu'il ne fait pas", a-t-il ajouté.



Cette saison, Milik n'a inscrit que 1 but en 11 rencontres de Ligue 1.