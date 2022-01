Mercato : Gomis a quitté Al-Hilal et serait ciblé par l'ASSE

Bafétimbi Gomis (36 ans) a mis un terme à son contrat avec Al-Hilal, ce début de semaine. Il pourrait rejoindre les rangs de l'ASSE.





Le club saoudien a officialisé le départ de l'attaquant, dont le contrat a été résilié d'un commun accord. Il se retrouve donc libre, sur le marché, et plusieurs formations s'intéresseraient à lui. Ce serait notamment le cas de Galatasaray, Fenerbahçe, Al Rayyan (Qatar) et l'ASSE, selon Foot Mercato. Le média précise néanmoins que la France n'est pour l'instant pas sa priorité et qu'il pourrait continuer à privilégier les pistes exotiques.



L'ancien joueur de l'OM a inscrit 33 buts lors de l'année 2021. Il se situait donc derrière Kylian Mbappé (PSG) et Karim Benzema (Real Madrid), au classement des buteurs français. Pour rappel, il a défendu le maillot phocéen en 2016-2017, pour un total de 20 buts en 31 matchs de Ligue 1.