Mercato : Dieng vers un départ pour la Premier League ?

Bamba Dieng (21 ans) serait dans le collimateur de plusieurs formations de Premier League. Il pourrait partir pour 10 millions d'euros, cet hiver.





Selon les éléments obtenus par RMC Sport, l'attaquant figure sur les tablettes de Crystal Palace, Newcastle, Burnley ou encore West Ham, pour cette fin de mercato. Aucun d'entre eux n'aurait transmis d'offre officielle, mais Pablo Longoria aurait fixé le tarif de son transfert à 10 millions d'euros. Il précise que l'OM a besoin d'argent et que la piste Gerard Deulofeu est liée au possible remplacement de l'international sénégalais. Le dossier de l'Espagnol serait toutefois très compliqué.



Arrivé de Diambars à l'automne 2020, Bamba Dieng a pour l'instant disputé 26 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'OM. Il a inscrit 5 buts, dont un doublé qui a marqué les esprits contre Monaco et un retourné assez extraordinaire face à Strasbourg. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024 et a récemment été revalorisé.



Il y a quelques jours, Bamba Dieng avait affirmé qu'il rêvait d'autres clubs. L'intérêt d'Aston Villa avait également été rapporté.