Courbis ne veut plus de Luis Henrique

Rolland Courbis pense que Jorge Sampaoli a tort de faire jouer Luis Henrique (19 ans). Il considère que le Brésilien n'a pas encore le niveau pour la Ligue 1.





"Je pense qu'il faut que Luis Henrique trouve le bon club pour être prêté, c'est mieux pour lui et pour l'OM. Il doit y avoir chez lui une marge de progression qui doit exister. Mais en ce moment c'est trop haut pour lui, il y a une crise de vertige pour lui d'être à l'Olympique de Marseille", a estimé le consultant au micro de RMC Sport.



Cette saison, Luis Henrique a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive en 18 apparitions, toutes compétitions confondues. On attend davantage de lui, alors qu'il semble disposer d'un gros potentiel. Il paraît pour l'instant avoir écarté toute idée de départ, cet hiver. Sao Paulo aurait notamment été éconduit.