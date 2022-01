CAN 2022, Sénégal : Gueye et Dieng qualifiés pour les quarts de finale

Le Sénégal s'est imposé face au Cap-Vert, mardi soir, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.





Les Lions de la Teranga ont remporté leur face-à-face avec le Cap-Vert (2-0), hier. Sadio Mané a inscrit le premier but (63e), et Bamba Dieng, entré à la 70e, a marqué le second dans les arrêts de jeu (90e). A noter que le Cap-Vert a été réduit à... neuf, après les expulsions de Patrick Andrade (21e) et Vozinha (57e). Il a donc eu le mérite de limiter le score. Pape Gueye était titulaire.



Le Sénégal disputera les quarts de finale de la CAN face au Mali ou à la Guinée équatoriale, le 30 janvier.