L'OL saisit le CNOSF pour la date de report de Lyon-OM

Jean-Michel Aulas et l'OL ont saisi le CNOSF, concernant la date de reprogrammation de Lyon-OM. Il ne veut pas des deux solutions proposées par la Ligue.





Le club rhodanien n'est pas satisfait par les dates de report du match arrêté le 21 novembre. La LFP a en effet pour l'instant sélectionné le 1er février, en cas de qualification de l'OM pour le prochain tour de la Coupe de France, ou le 10 février. Or l'OL ne pourrait à ces dates pas s'appuyer sur Lucas Paqueta et Bruno Guimarães (lequel paraît en instance de départ...). L'OM ne pourrait quant à lui pas aligner Gerson, et, selon s'il est appelé ou non, Konrad De La Fuente.



Selon RMC Sport, l'OL a ainsi saisi le CNOSF, lequel devrait donner sa réponse dès jeudi après-midi et rendre "un avis consultatif". C'est-à-dire que sa décision ne s'imposera pas à la LFP. Il reste donc à voir s'il accèdera à sa demande, et si Jean-Michel Aulas pourrait aller plus loin dans les procédures. Pour rappel, le match retour est programmé le 1er mai, au stade Orange Vélodrome.