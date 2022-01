Mercato : Aloé vers la Roumanie ?

Formé à l'OM, Baptiste Aloé est actuellement sans contrat.





Le défenseur central serait en discussions avancées avec le club roumain du Dinamo Bucarest, selon les informations du journaliste de RMC Loïc Tanzi. Lié au club portugais d'Arouca jusqu'en août 2021, le Français de 27 ans n'a plus joué un match officiel depuis le 7 août (67 min contre Estoril). Depuis son départ de l'OM, son club formateur, en 2017, après un an de prêt à Valenciennes, Baptiste Aloé est passé par la Belgique (Beershot) durant un an, de 2020 à 2021.



Le média ne précise pas la durée du futur contrat du Français au Dinamo Bucarest, actuellement 15e (sur 16) du championnat de Roumanie.