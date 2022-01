Mercato : Saliba voudrait rester mais...

Impressionnant cette saison, malgré des couacs dans quelques matchs, William Saliba a été prêté à l'OM par Arsenal sans option d'achat.





Selon La Provence, William Saliba se plaît à Marseille et aimerait poursuivre l'aventure la saison suivante, d'autant plus si l'OM accroche la Ligue des Champions à la fin de la saison (le club est actuellement 3e de Ligue 1). Le hic, c'est que l'OM n'a aucune option d'achat fixé au prêt du joueur de 20 ans, évalué à 24 millions d'euros par Transfermarkt. De fait, Marseille devra avoir la capacité financière de convaincre Arsenal de lâcher le Français définitivement, ce qui est loin d'être acquis même si l'ancien défenseur de l'ASSE n'a toujours pas joué avec les Gunners depuis son arrivée au club pour 30 millions d'euros, à l'été 2019. De plus, une interdiction de recrutement pour deux mercatos plane sur l'OM et pourrait être active dès cet été. Un scénario catastrophe, qui annihilerait les chances de voir William Saliba signer à l'OM dans six mois.



Cette saison, le Français a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille.