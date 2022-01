Milik peut être un frein pour le groupe selon Rothen

Sur RMC, Jérôme Rothen a mis en garde Marseille contre la gestion du cas Arkadiusz Milik.





Selon l'ancien joueur de l'AS Monaco, le Polonais pourrait provoquer des tensions dans le vestiaire : "(Arkadiusz) Milik, moi je vous le dis... Par rapport à sa sortie où il a expliqué qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'entraîneur, je peux vous dire que là, quid de Milik. Milik, s'il continue de ne pas jouer, ça peut être un frein pour l'épanouissement du groupe. Le problème à l'OM, c'est aussi que tu fais resigner des joueurs que tu veux mettre dehors, mais les résultats cachent beaucoup de choses."



Une sortie très pessimiste sur plusieurs points, alors que l'OM va bien sur le terrain, et n'a qu'un seul souci : la non-incorporation d'Arkadiusz Milik à la belle forme de l'équipe. La prolongation de joueurs qui finalement ne jouent pas ne concerne que Jordan Amavi, parti cet hiver à Nice. Ce n'est donc pas le latéral qui va envenimer les choses dans le vestiaire marseillais, et espérons-le, pas non plus les déclarations à l'emporte-pièce de Jérôme Rothen.