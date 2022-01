Obraniak applaudit "la science tactique" de l'OM contre Lens

L'ancien joueur du LOSC a salué la tactique proposée par Jorge Sampaoli samedi dernier, en L1.





"On peut dire ce qu'on veut, même si Lens est légèrement en perte de vitesse depuis le début de la seconde partie de la saison, mais aller jouer à Lens, je peux vous dire que c'est une tannée. Si on n'a pas vu (Seko) Fofana pour moi, c'est plus Marseille qui a réussi à l'annihiler tactiquement plutôt que Fofana qui était rincé. Je trouve qu'il y a une science tactique dans l'approche de ce match qui a été vraiment déterminante pour la gagne" a affirmé Ludovic Obraniak sur La Chaîne L'Équipe.



Avec cette victoire 2-0 face à Lens, l'OM est 3e de L1 actuellement, à 2 points de Nice, le 2e. Samedi, Marseille va jouer en Coupe de France, contre Montpellier, avant d'affronter Lyon en match en retard le 1er février (ou le 10 suivant le résultat contre Montpellier), puis Angers le 4.