Mercato : un accord avec un défenseur central ?

Alors que cela pourrait bouger dans le sens des départs au poste de défenseur central, cet hiver et l'été prochain, Pablo Longoria aurait déjà un accord verbal avec un joueur à ce poste.





Selon les informations de L'Équipe du Soir, Samuel Gigot se serait entendu avec les dirigeants de l'OM pour rejoindre le club, cet hiver ou plus vraisemblablement l'été prochain. Le Français de 28 ans n'a en effet plus que six mois de bail avec sa formation, le Spartak Moscou. Libre de s'engager dès à présent où il le souhaite, Samuel Gigot aurait choisi l'OM. Désireux de rejoindre la Ligue 1, où il n'a jamais joué - Samuel Gigot est passé par Arles deux ans, mais en L2 -, le défenseur central viendrait remplacer numériquement Alvaro Gonzalez ou Duje Caleta-Car, lesquels sont en partance cet hiver et l'été prochain. Reste à confirmer cet accord verbal par une entente contractuelle.



Cette saison, Samuel Gigot a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 but et 1 passe décisive.