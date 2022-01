Mercato : Galatasaray entre dans la danse pour Alvaro

Galatasaray souhaiterait obtenir le prêt avec option d'achat d'Alvaro Gonzalez (32 ans). Le défenseur serait tenté par le challenge.





D'après les informations publiées par RMC Sport, la formation stambouliote veut s'attacher les services de l'Espagnol, cet hiver. Elle envisagerait de proposer un prêt avec option d'achat, ce qui pourrait convenir aux dirigeants olympiens. Le joueur pourrait quant à lui se laisser séduire par le challenge proposé, même si sa volonté première était de rester à l'OM. Il aurait conscience que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne souhaitent pas le conserver.



Arrivé en 2020, Alvaro Gonzalez n'a pris part qu'à 10 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il n'est plus dans les petits papiers de Jorge Sampaoli, avec qui sa relation se serait refroidie, ces derniers mois. Il paraît notamment barré par Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi, dans l'axe de la défense phocéenne, et ne devrait pas obtenir davantage de temps de jeu, ces prochaines semaines.



Il n'est pas évident qu'Alvaro Gonzalez serait remplacé, en cas de départ. Pour rappel, il ne reste que sept jours avant la fin du mercato.