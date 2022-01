Mercato : Manchester United aurait fait une offre à Kamara, pour cet hiver

Manchester United aurait transmis une offre de contrat à Boubacar Kamara (22 ans), en vue de s'attacher ses services cet hiver. Sa venue pourrait permettre aux Red Devils de laisser filer Paul Pogba (28 ans).





Si l'on en croit les informations relayées par Marca, le club mancunien a fait une proposition de contrat au milieu défensif de l'OM. Il souhaiterait s'attacher ses services pour cinq saisons et demie, à compter de cet hiver. En Angleterre, le Daily Mail précise que les dirigeants marseillais ne demandent que 12 millions d'euros pour laisser partir le milieu de terrain. Un montant largement dans les cordes des Anglais. D'autant plus que le deal pourrait permettre à ces derniers de laisser partir Paul Pogba, lequel est notamment suivi par le PSG et arrive aussi au terme de son contrat.



Boubacar Kamara a jusque-là paru réticent à l'idée de quitter l'OM cet hiver. Info ou intox ? A l'étranger, plusieurs médias rapportent que ses agents diffusent l'idée qu'il souhaite partir en juin, au terme de son engagement. Ce qui est sûr c'est qu'en cas de départ ce mois de janvier, l'OM devra très vite le remplacer, de façon à ce que l'équipe de Jorge Sampaoli reste compétitive.