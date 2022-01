Mercato : Luis Henrique n'aurait pas l'intention de partir

Luis Henrique (20 ans) aurait bien l'intention de rester à l'OM, cet hiver. Il souhaite s'accrocher et gagner sa place dans le onze de Jorge Sampaoli.





Selon Foot Mercato, qui a contacté l'entourage du joueur, Luis Henrique n'envisage pas de partir, cet hiver. Quelque peu en difficulté, il souhaiterait insister de façon à gagner sa place dans l'équipe de Jorge Sampaoli. Il souhaiterait écrire son nom dans l'histoire olympienne et la question d'un départ ne se poserait même pas, ce mois de janvier.



Luis Henrique aurait en tête d'imiter Vinicius Jr, lequel a su s'accrocher et pousser Carlo Ancelotti à lui faire une place dans le onze madrilène. Il aurait notamment le soutien de Pablo Longoria, lequel serait persuadé de sa capacité de s'imposer à l'OM. Le joueur dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2025. Il peine à se montrer décisif et devra en effet certainement batailler à l'entraînement pour convaincre son coach de continuer à l'aligner, alors que Cédric Bakambu a marqué les esprits lors de sa première apparition.



Depuis son arrivée pour 8 millions d'euros, en 2020, Luis Henrique totalise 1 but et 6 passes décisives en 42 matchs, sous la tunique de l'OM.