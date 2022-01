Vente OM : cible de nombreuses attaques, Vézirian réagit

Gravement mis en cause par les MTP, Thibaud Vézirian a répondu sur Youtube. L'ex-chroniqueur de la chaîne L'Équipe regrette la haine dont il est la cible et réaffirme que la vente de l'OM sera bientôt officialisée.





Sur Youtube, Thibaud Vézirian a commenté les multiples attaques dont il est l'objet, ces derniers jours. Il regrette que les modérateurs de Twitter laissent passer de tels messages : "La haine ? C'est la société actuelle qui veut ça, et Twitter laisse faire et admet ce grand bordel. En privé j'ai une majorité de messages sympathiques, mais les algorithmes préfèrent les messages violents" , a-t-il d'abord estimé. Mais il a aussi à nouveau commenté le communiqué en relecture depuis février. Il devait annoncer la vente et n'est jamais sorti : "Pour parler du fameux communiqué dont on me parle toujours, comme souvent ces histoires de business, ils ne sortent pas publiquement et j'avais dit dans la vidéo. Mais on a arrêté ma phrase à "ce communiqué est en relecture". Cela a été compris par certains comme cela."





"Jusqu'au jour de l'officialisation, tout sera nié"

Il affirme malgré tout que le club va être vendu (ou l'est déjà) : "C'est vrai il y a eu des changements de dernière minute. C'est comme pour un joueur qui a signé à l'OM, il passe la visite médicale, il y a un petit couac et finalement il ne signera jamais. C'est un peu la même chose, sauf que là ça n'a pas été le cas et tout s'est mis en place. (...) Dans les affaires tout ce qui n'est pas officiel n'existe pas. Jusqu'au jour de l'officialisation, tout sera nié." Il assure que les autres journalistes sont également au courant : "Soit ils ne veulent pas, soit ils ont vu dans quelle sauce ils seraient, soit ils n'ont pas toutes les preuves que j'ai obtenues. Compte tenu de la situation, ils ne veulent pas se griller."



Il a enfin conclu en réaffirmant sa théorie : "J'ai encore eu des confirmations récemment, c'est vraiment un dossier de tous les instants pour moi et je ne continue pas pour sauver la face, si un jour je sais que ça a capoté je le dirai. (...) Combien de temps vont-ils pouvoir tenir en empilant les signatures de joueurs sans dire que la vente est signée ? C'est intenable trop longtemps. Mais la date précise je ne peux pas la dire, mais c'est inéluctable "



Depuis environ un an, Thibaud Vézirian fait de grandes affirmations et prend d'énormes risques sur des sujets très sensibles et qui déchainent beaucoup de passion. Ses dires ont été démentis par beaucoup de monde, à commencer par Frank McCourt et plusieurs journalistes renommés. Vézirian joue très gros dans cette histoire. Il pourrait perdre le plus important, pour un journaliste : sa crédibilité.