Jozwiak : "Milik est très frustré"

Marek Jozwiak a commenté les difficultés éprouvées par Arek Milik (27 ans) ce milieu de saison.





"Il vit un moment très dur et il est très frustré par sa situation. Le match contre Lens a montré que Jorge Sampaoli a perdu patience envers lui et son attitude ; l'équipe présente maintenant un autre style de jeu, un autre schéma tactique qui ne prend pas en compte un attaquant tel qu'Arek, ce qui était impossible il y a quelques mois. L'entrée en jeu de Bakambu montre à Arek que sa position au sein de l'équipe s'est affaiblie, même si Pablo Longoria et l'entraîneur assurent que les deux attaquants peuvent jouer ensemble", a déclaré le consultant polonais dans les colonnes de La Provence.





"Il doit retrouver très rapidement des automatismes"

Il pense que le joueur doit se reprendre : "Il doit retrouver très rapidement des automatismes pour que l'équipe et ses leaders reprennent confiance en lui et surtout qu'il puisse être un élément très important dans le plan de jeu de Sampaoli. Hier (samedi), durant l'interview qu'il nous a donnée à la fin du match, Milik a montré combien il est frustré par cette situation. L'entrée de Bakambu, avec son profil différent et son but, prouve qu'Arek a un sérieux concurrent qui pourrait l'empêcher d'être titulaire et créer des problèmes pour sa place au sein de l'équipe nationale."



L'OM affrontera Montpellier, samedi prochain, en coupe de France. Une compétition dans laquelle le joueur est particulièrement prolifique.