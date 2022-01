Milik : "Avec le coach, on cherche des solutions"

Arek Milik (27 ans) a commenté ses difficultés. Il pense qu'il pourrait être associé à Cédric Bakambu (30 ans), si le coach le décide.





Au micro de Canal+ Sport, le Polonais a commenté ses difficultés, cette saison : "Parfois, je regarde le chrono, ça fait 20 minutes que l'on joue et je n'ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j'ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d'occasions est un problème global", a-t-il expliqué. Il considère en revanche que l'arrivée de Cédric Bakambu pourrait leur permettre d'être associés : "Il est entré à gauche et je pense qu'on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach."



Espérons que le joueur parvienne à trouver une solution avec Jorge Sampaoli afin de mieux se sentir dans le onze. L'OM a évidemment besoin de son meilleur attaquant. Pour rappel, il totalise quand même 19 buts en 34 matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à l'OM. Il semble en tout cas lucide et capable de se remettre en question (au contraire de ce que rapportait Mathieu Grégoire il y a quelques jours...)