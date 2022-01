Thierry Henry : "Guendouzi est en train de franchir un palier"

Thierry Henry a souligné l'impact de Mattéo Guendouzi (22 ans). Il pense qu'il est en train d'élever son niveau.





"Cela fait un petit moment qu'il fait ça déjà. C'est vrai que contre Lens, cela s'est bien vu. Maintenant, s'il veut aller au plus haut niveau, il va falloir le faire encore plus souvent. On a vu que de temps en temps, il se perdait dans la tactique proposée par Sampaoli. Son rôle contre Lens de vrai 10 ou faux 9 en allant dans la surface, comme il a pu provoquer le penalty, il a enfin compris comment il fallait évoluer dans ce système. Quand Marseille jouait sans 9 en début de saison, je trouvais qu'ils étaient vraiment difficiles à jouer et à manoeuvrer. Pour moi, Milik a un peu tout dérégler. C'est un peu une erreur de casting parce que ce n'est pas vraiment le genre de joueurs qui peut évoluer dans ce système. Mais Guendouzi est vraiment en train de franchir un palier, oui", a déclaré le consultant au micro d'Amazon Prime Vidéo.



Mattéo Guendouzi totalise 28 apparitions sous le maillot de l'OM, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il a inscrit 2 buts et donné 4 passes décisives, selon Whoscored.