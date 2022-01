Aulas met un tacle à la LFP

Jean-Michel Aulas a utilisé les réseaux sociaux pour mettre la pression à la LFP. Il l'accuse de vouloir faire jouer le match Lyon-OM sans les meilleurs joueurs lyonnais.





"Premier bilan post-trêve : on ne joue pas aussi bien que pendant la première partie championnat, mais on ne concède plus autant d'occasions ! On vient de prendre 7 points sur 9 et on se retrouve à 4 points du 4e, 9 de l'OM (- 1 match). Que la LFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs ! Médias ?", a-t-il écrit sur son compte Twitter.



Jean-Michel Aulas a été puni pour avoir mis une forme de pression inqualifiable sur l'arbitre, lors du face-à-face Lyon-OM arrêté à la 3e minute. Et il continue de souffler sur les braises en tentant d'influer sur les décisions de l'instance. On pourrait presque croire que c'était lui la victime, et aussi oublier que le club lyonnais n'a été sanctionné que d'un retrait de 1 point.



En cas de qualification de l'OM en coupe (contre Montpellier), la rencontre pourrait être fixée le 1er février. Alors Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Gerson et Konrad De La Fuente pourraient manquer le match. Sinon elle sera jouée le 10 février.