Galtier : "Mes joueurs ont regardé le match de l'OM"

Christophe Galtier a évoqué le match remporté par l'OM sur le terrain de Lens (2-0). Les résultats phocéens procurent apparemment de la motivation à ses joueurs.





En conférence de presse, le technicien des Aiglons a révélé que le succès remporté par les Phocéens avait joué sur la motivation de ses troupes : "Mes joueurs ont regardé hier soir le match de Marseille. Ils sont ambitieux. J'ai senti ce matin qu'il y avait un surplus de motivation. Mon groupe a été très déterminé pour aller chercher cette victoire."



L'OGCN compte 2 points d'avance sur l'OM, au classement de Ligue 1. Mais Marseille doit jouer un match en retard sur le terrain de Lyon, dans les prochaines semaines. Compte tenu des événements du match aller, la rencontre retour entre Nice et l'OM promet d'être tendue, au stade Orange Vélodrome, et a été fixée le weekend du 20 mars.



Pour rappel, en août, le match entre les deux clubs avait été arrêté à la suite d'un envahissement de terrain par les supporters niçois, apparemment décidés à se battre avec les joueurs marseillais. Le match avait été rejoué et les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul (1-1).