Castaldi : "Bravo à Rongier"

Valentin Rongier (27 ans) a réalisé une prestation de haute volée, samedi soir. Giovanni Castaldi a notamment apprécié.





"Énorme match de Rongier, il a joué à deux postes ce soir, avec toujours la même envie, détermination et justesse. Bravo à lui", a écrit le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Contre Lens, le joueur phocéen a touché 79 ballons et frappé 1 fois (sur la barre) et donné 2 occasions à ses partenaires. Il a également réussi 4 tacles. Il paraît particulièrement à son aise dans le schéma de jeu de Jorge Sampaoli et n'est pas étranger aux bons résultats obtenus. Pour rappel, il avait été poussé vers la sortie, l'été dernier, mais était finalement parvenu à convaincre l'Argentin par son travail et son adaptation au poste de latéral droit.



Valentin Rongier dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il a pris part à 21 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues.