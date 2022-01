Lizarazu : "L'OM est à sa place"

Bixente Lizarazu a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Lens (2-0). Il ne sait pas si Arek Milik (27 ans) parviendra à se refaire une place dans cette équipe.





"Du très bon Marseille sur le plan défensif, avec le trio Caleta-Car, Saliba et Kamara. Aussi, sur le plan technique ça a été très bon, très peu de pertes de balles et de bonnes remontées de ballons. Et puis sur le plan offensif, ça a été efficace, Marseille est à sa place. Ils ont fait un gros match face à des Lensois qui normalement devaient leur poser des problèmes. Ils ont été totalement étouffés. Bakambu est différent de Milik", a estimé le champion du monde 1998 au micro de Téléfoot. Il s'est également exprimé au sujet d'Arek Milik, dont il ne sait pas s'il parviendra à s'imposer : "C'est vrai que la situation de Milik est frustrante pour lui et pour tout le monde. C'est un très bon attaquant."



Dimanche, Nice a remporté sa rencontre et repris la 2e position au classement de Ligue 1. L'OM est donc 3e avec 2 points de retard sur les Aiglons et 5 points d'avance sur Strasbourg. En cas de qualification contre Montpellier, le prochain match de Ligue 1 pourrait être joué contre l'OL, le 1er février.