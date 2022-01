Charbonnier : "C'est la plus belle victoire de la saison"

Lionel Charbonnier a aussi été impressionné par la prestation des Olympiens, lors de Lens-OM (0-2). Il a vu une totale maîtrise du match par les hommes de Jorge Sampaoli.





"C'est la plus belle victoire de la saison. L'OM a montré deux visages. En première mi-temps, ce visage très offensif et très rythmé. Et on sait que l'OM ne peut pas..., et ce n'est pas que l'OM. Le rythme qu'il y avait, c'était difficile de tenir 90 minutes. En 30 minutes ils ont réussi à mettre un poteau et une barre, et un but. Sur penalty, mais ils l'ont mis. Et il y a eu quand même ces occasions. Au début j'ai eu peur que ce ne soit pas prolifique, et en fin de compte c'est passé. Donc ça c'était le premier visage, mais complètement maîtrisé parce qu'on a vu que les Lensois n'arrivaient pas même à faire les contre-attaques. Alors que normalement ils sont bons. Un petit bémol, il leur manque des joueurs importants à ces Lensois et ils sortent la tête haute parce qu'ils sont tombés contre une très grande équipe de l'OM. Et puis le deuxième visage de l'OM, c'est-à-dire qu'on est en maîtrise, on joue défensif et on est capable de jouer en contre-attaque. On est capable de marquer aussi en contre-attaque. Donc l'OM est capable de marquer avec la maîtrise, l'OM est capable de marquer en contre-attaque, l'OM est capable de défendre sans prendre de but, de bien défendre sans reculer avec les bases que n'ont pas eu les Lensois. Pour moi c'est pour ça qu'elle est belle cette victoire, il y avait une totale maîtrise dans tout le plan de jeu, et sans avoir le même visage", a décrypté l'ancien gardien de but sur l'antenne de RMC Sport.



Attention à ne pas s'enflammer. Dans d'autres rencontres, les Phocéens ont été relativement décevants, et en particulier face à des écuries réputées plus faibles. Il s'agit donc bien de continuer à travailler avec la même application.