Ménès : "On a vu un OM impressionnant à Lens"

Pierre Ménès a livré une analyse du match Lens-OM (0-2). Il a trouvé les Marseillais impressionnants.





"On a vu un OM impressionnant à Lens. Les Olympiens ont totalement neutralisé les points forts lensois : Clauss, Frankowski et Fofana ont tous trois eu d'immenses difficultés à exister. Et on a rapidement senti qu'en étant menés au score, les Sang et Or allaient avoir du mal à revenir. D'autant plus que l'OM n'a absolument pas baissé de pied, ni sur le plan physique ni sur celui de la concentration", a écrit le journaliste sur son site internet. Et il a notamment apprécié le volume de jeu de Valentin Rongier : "Mention spéciale à Rongier, qui jouait latéral droit sans le ballon et milieu axial avec, ce qui n'est pas banal. Mais il fait tout bien, et à haute intensité. Avec Sampaoli, il a vraiment pris une autre dimension."



Valentin Rongier a joué 16 matchs de Ligue 1, cette saison, dont 6 au poste de latéral droit. L'ancien Nantais paraît s'être bien adapté à son repositionnement par Jorge Sampaoli.