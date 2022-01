Kakuta : "On a joué contre un grand Marseille"

Gaël Kakuta (30 ans) a tenté d'expliquer la défaite du RC Lens contre l'OM (0-2). Le milieu de terrain considère que les Phocéens ont fait un gros match.





"On n'a pas été bons. L'OM a fait un gros match et sa victoire est méritée. En général, on a la possession, mais on a joué contre un grand Marseille. On a subi et c'est pourquoi nous n'avons pas été nous-mêmes : on a subi, on a beaucoup couru, plus que d'habitude et il y a eu du coup beaucoup de déchet. Les Marseillais ont su nous mettre en difficulté avec beaucoup de mouvements, de déplacements et de la profondeur. Ça nous a mis en difficulté et on a dû jouer plus bas que d'habitude", a déclaré le milieu de terrain face aux médias, après la rencontre.



Lors du match aller, l'OM avait subi le jeu nordiste et été dominé. La situation a paru inverse, au stade Bollaert. Cette saison, Kakuta a marqué 2 buts en 18 matchs de Ligue 1.