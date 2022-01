Mercato : l'OM lorgnerait Amuzu

L'OM penserait à Francis Amuzu (22 ans) pour renforcer son animation offensive. Anderlecht n'envisagerait toutefois pas son départ, à moins d'une offre importante.





D'après les éléments recueillis par La Dernière Heure, le club phocéen a coché le nom de Francis Amuzu, pour renforcer son secteur offensif. Le média évoque la somme de 6 millions d'euros, même si les dirigeants des mauves en attendraient pour l'instant bien davantage et que Vincent Kompany ne veut pas le laisser partir. Deux autres clubs s'intéresseraient à sa situation. Ces derniers jours, son nom avait aussi été cité à Nice.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif d'Accra a marqué 5 buts et donné 4 passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il compte 14 sélections (pour 2 buts) avec les U21 belges et a fait toute sa formation à Anderlecht. Il est particulièrement rapide (35 km/h) et technique. Il peut évoluer sur le côté droit (son poste privilégié) et gauche.



L'OM paraît à l'affut des bonnes opportunités. On peut se demander si Pablo Longoria et Frank McCourt ne pourraient pas profiter de la fin du mercato pour anticiper l'interdiction de recrutement de l'été prochain.