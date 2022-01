Bouhafsi : "Très impressionnant l'OM"

Mohamed Bouhafsi a apprécié le match réalisé par l'OM sur le terrain de Lens, samedi (2-0). Il a notamment souligné les bonnes prestations réalisées par Valentin Rongier, Gerson et Cédric Bakambu.





"Très impressionnant l'OM face à l'une des équipes les plus agréables de Ligue 1, le RC Lens. Guendouzi a étouffé les Lensois avec un très gros Rongier comme d'habitude. Gerson c'est beaucoup mieux et Bakambu c'est très encourageant", a écrit le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Le RC Lens restait sur deux succès consécutifs en Ligue 1, face à Rennes (1-0) et l'ASSE (2-1). L'OM est parvenu à cadrer 7 tirs, samedi, montrant de gros progrès dans la finition. Il faudra donc confirmer, ces prochaines semaines, et en particulier au stade Orange Vélodrome, où l'équipe de Jorge Sampaoli a abandonné de nombreux points, cette saison.



En cas de qualification en coupe de France, l'OM jouera un match contre l'OL le 1er février qui vaudra son pesant d'or. Les Lyonnais sont 8es et n'ont plus perdu depuis le 1er décembre (contre Reims).