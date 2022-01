Sampaoli : "Bakambu nous a donné beaucoup de joie"

Jorge Sampaoli a expliqué sa décision de faire rentrer Cédric Bakambu (30 ans), lors du match Lens-OM (0-2). Il s'agissait d'un choix tactique.





"C'était un petit risque (de le faire entrer) après sa période d'inactivité. On a pensé que sa vitesse pouvait nous apporter quelque chose sur 15-20 minutes et ça a aidé. Il est loin de son meilleur niveau, y compris physique, pour faire face à un tel championnat, mais il nous a donné beaucoup de joie", a confié l'Argentin face aux médias, après la rencontre.



De quoi apporter de la confiance au joueur, lequel n'avait plus joué depuis l'été dernier. On ne doute pas qu'il devrait très vite bénéficier d'une autre chance de se montrer. Pour rappel, il a marqué 58 buts et donné 21 passes décisives en 87 matchs, toutes compétitions confondues, en Chine, ces dernières années.