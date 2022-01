Italie : Balotelli rappelé par Mancini ?

Mario Balotelli (31 ans) pourrait être rappelé par Roberto Mancini, en sélection italienne. Ses récentes prestations auraient plu au sélectionneur.





Selon les éléments recueillis par Sky Italia, l'ancien attaquant de l'OM pourrait bientôt faire son retour dans la Squadra Azzurra. Le technicien italien envisagerait de lui redonner une chance. Il prévoirait en effet de le retenir pour un stage de préparation pour les barrages qui se disputeront ces prochaines semaines.



Mario Balotelli pourrait donc bénéficier de la grave blessure de Federico Chiesa, mais pas seulement. Il réalise de bonnes prestations avec l'Adana Demirspor, en Turquie, et a notamment inscrit 8 buts et donné 3 passes décisives en 19 apparitions. Son équipe pointe à la 3e position du classement, à 14 points du leader Trabzonspor et 5 points du 2e Konyaspor.



Pour rappel, Balotelli a marqué 8 buts en 15 apparitions à l'OM, en 2019. Il n'a depuis jamais paru retrouver son véritable niveau.