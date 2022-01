Haise : "L'OM s'est imposé avec beaucoup de maîtrise"

Franck Haise a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM à Bollaert. Il s'interroge sur le penalty, mais admet que son équipe n'a pas existé contre les Marseillais.





"Ce qui est certain, c'est que la victoire de l'OM est totalement méritée même si on peut revenir sur un ou deux faits. L'OM nous a imposé beaucoup de maîtrise. Même quand on a récupéré les ballons plus haut, on a eu énormément de difficulté à maîtriser le ballon avec beaucoup d'erreurs techniques. Je sais pourquoi ils ont la meilleure défense de France", a-t-il estimé face aux médias. Il ne sait pas s'il y avait vraiment penalty : "Quand je vois le penalty, je m'interroge beaucoup. La VAR a une vraie utilité, si on l'utilise à bon escient..."





"C'est dû aussi au bloc adverse qui était très haut"

Il a ensuite admis que ses troupes avaient eu beaucoup de difficultés dans le jeu : "On récupérait le ballon bas, avec beaucoup de densité adverse en face. On a trop jeté le ballon parfois ou on l'a perdu très vite notamment sur les vingt - vingt-cinq premières minutes. C'est dû aussi au bloc adverse qui était très haut. Ça nous a posé beaucoup de problèmes."



L'OM affiche désormais 7 points d'avance sur les Lensois. Le prochain match est programmé le 29, face à Montpellier, au stade Orange Vélodrome, en Coupe de France.