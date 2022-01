Sampaoli : "Notre match le plus abouti"

Jorge Sampaoli a commenté le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Lens (2-0). Il pense qu'il s'agit de la meilleure prestation de la saison, pour les Olympiens.





"C'est notre match le plus abouti, il fallait faire un gros match contre une telle équipe pour l'emporter ici, surtout après la leçon que Lens nous avait donnée à l'aller. On en avait d'ailleurs tiré des leçons. Mon équipe a progressé dans le contrôle du jeu, notamment contre des formations fortes dans la transition comme Lens et ça a fonctionné", a confié l'Argentin en conférence de presse.





"Un Championnat qui est dur physiquement et dans les transitions"

Le technicien admet que certaines séquences ont été très intéressantes : "Si on a parfois donné le sentiment d'être intouchable ? J'ai eu cette sensation parfois aussi, comme à Nantes ou à Strasbourg. C'est le point de départ de tout notre travail pour que l'équipe soit performante. Avant ce premier but, on a été très, très dominateurs face à une équipe contre laquelle ce n'est pourtant pas facile de dominer dans le jeu. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce Championnat qui est dur physiquement et dans les transitions."



L'entraîneur de l'OM a enfin regretté que le profil des matchs ne soit pas les mêmes au stade Orange Vélodrome : "Nous sommes plus à l'aise à l'extérieur. Quand nous avons l'obligation de gagner à la maison, même émotionnellement, parfois si on ne marque pas rapidement, le match peut se compliquer, on l'a vu à plusieurs reprises. Il faut qu'on travaille pour être aussi performant au Vélodrome qu'à l'extérieur, on le doit à notre public."



L'OM a certainement marqué les esprits, avec ce succès. Il lui faudra enchaîner, ces prochaines semaines.