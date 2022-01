Bakambu : "Il faut féliciter le très bon travail de l'équipe"

Cédric Bakambu (30 ans) a confié son enthousiasme, après avoir inscrit son premier but sous le maillot de l'OM. Il a permis à son équipe de faire le break face au RCL (2-0).





"Franchement au top, je rentre, j'ai l'opportunité d'être décisif. Voilà, après il faut féliciter le très bon travail de l'équipe. Dès les premières minutes, on a été sérieux. En première période, on a été solides, en seconde on a confirmé. Je suis content de prendre les trois points", a confié l'attaquant au micro de Canal+. Il a apprécié le jeu déployé par l'équipe olympienne, à Lens : "On a une bonne assise défensive, on est bien avec le ballon, avec une bonne possession de balle. Et c'est clair que pour un attaquant, c'est plus facile, en jouant comme ça, de trouver les espaces et d'être décisif. (...) Je suis content et on ramène les trois points à Marseille", a-t-il ajouté.



L'international congolais a commencé de la meilleure des manières. Vivement la suite !