Lens-OM : le groupe olympien

Voici les noms des joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour le match Lens-OM, prévu ce soir (21h00). Cédric Bakambu et Sead Kolasinac sont présents.





Le coach argentin peut s'appuyer sur un groupe presqu'au complet. Seuls manquent Konrad De La Fuente et les participants à la CAN, Bamba Dieng et Pape Gueye.





Le groupe phocéen

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Kolasinac, Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba, Balerdi

Milieux : Rongier, Gerson, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants : Luis Henrique, Payet, Harit, Milik, Bakambu, Under.



3e au classement, l'OM jouera gros sur la pelouse des Nordistes. Ces derniers étaient venus s'imposer au stade Orange Vélodrome, lors du match aller (2-3).