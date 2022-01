Papin : "L'OM ne devrait jouer que pour Milik"

Jean-Pierre Papin a donné son sentiment sur les difficultés éprouvées par Arek Milik (27 ans), sur le front de l'attaque de l'OM. Il pense que Jorge Sampaoli doit organiser son système autour de lui.





"Quand on évolue avec ce type d'attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l'OM ne devrait jouer que pour lui. Le bémol, en ce moment, c'est que le jeu se base sur de la possession parfois à l'excès. Le ballon va d'un côté puis il revient dans l'axe, repart de l'autre côté et revient de nouveau. C'est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires", a déclaré l'ancien joueur olympien dans L'Équipe. Et d'ajouter : "C'est frustrant pour les supporters, pour nous, alors imaginez pour lui ? Il a été blessé, il a raté l'Euro, il est revenu. Il ne pouvait pas être à 100 % tout de suite, mais maintenant il semble bien physiquement. Un attaquant qui ne marque pas, ou peu, doute forcément, mais ses qualités n'ont pas disparu."



Arek Milik n'a pour l'instant marqué que 1 but en Ligue 1, cette saison.