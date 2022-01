Benedetto : "Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais"

Dario Benedetto (31 ans) a confié son amertume concernant la fin de son aventure à l'OM. Il regrette visiblement l'attitude du club.





Interrogé par ESPN, l'attaquant s'est exprimé à demi-mot sur son départ de l'OM : "C'est difficile ce qu'il s'est passé. Je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter. Je n'ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c'est le football et je comprends. J'ai beaucoup appris de lui, c'est un grand entraîneur et j'aime sa façon d'entraîner", a déclaré le joueur.



Après une bonne première saison, Dario Benedetto a été très décevant, en 2020-2021. Et Jorge Sampaoli s'est très peu appuyé sur lui, après son arrivée. Son prêt à Elche, en Liga, n'a pas suffi à le relancer. Il totalise 17 buts en 71 rencontres, sous la tunique de l'OM. Et il ne s'agit pas d'oublier que sa signature avait impliqué le versement de 15 millions d'euros, en août 2019. Une somme importante.