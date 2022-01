Vézirian a répondu aux MTP

Thibaud Vézirian a répondu au communiqué publié par les MTP. Il qualifie leur intervention de "polémique de bac à sable".





"Obligé de répondre à ce communiqué malsain, aberrant et ridicule. Je n'ai jamais généralisé, regardez mes vidéos, je reçois des messages de supporters de partout. Beaucoup savent, devinent ou ont consulté l'enquête. Lancez votre chasse aux sorcières interne & laissez-moi en dehors de ces gamineries", a-t-il écrit sur Twitter. Et de poursuivre : "Et on va clarifier une dernière fois pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos : ce sont des supporters de tout groupe, qui ont leur propre avis et leurs propres infos, qui me contactent pour me soutenir. Absolument pas des infos venues à eux de plus haut. Bon week-end sportif. (...) Je n'ai jamais dit que je balançais des preuves. Je boucle juste cette polémique de bac à sable. Bon week-end."



L'ancien chroniqueur de L'Équipe joue avec le feu depuis près d'un an. Il affirmait en février 2021 que la vente de l'OM était conclue et que le communiqué allait tomber. Il paraît aujourd'hui évident que Frank McCourt n'a rien lâché.