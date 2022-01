Mercato : Milik n'aurait pas de bon de sortie, cet hiver

Arek Milik (27 ans) ne quittera pas l'OM, cet hiver. Pablo Longoria aurait éconduit plusieurs clubs qui souhaitaient obtenir ses services en prêt. Les Olympiens le considèreraient toujours comme étant au centre du projet.





D'après les éléments obtenus par L'Équipe, les décideurs phocéens ont éconduit les courtisans de l'attaquant, cet hiver. Le journal rapporte les prises de renseignement de la Juventus de Turin, du FC Séville et de Majorque, ce mercato. Ils auraient tous sollicité un prêt, ce que n'aurait jamais envisagé le président de l'OM Pablo Longoria. Et malgré la venue de Cédric Bakambu, Arek Milik resterait bien au centre du projet olympien.



A noter que le quotidien, comme à son habitude, décrit la situation en se mettant dans la tête du joueur. Sauf qu'il n'y est pas. Espérons surtout que le Polonais retrouvera très vite son efficacité, alors qu'il ne totalise que 1 but en Ligue 1, cette saison.