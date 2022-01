Mercato : Sao Paulo a tenté le coup avec Luis Henrique, mais...

Sao Paulo a voulu faire venir Luis Henrique (20 ans), cet hiver. Il n'est toutefois pas parvenu à s'attacher ses services.





Selon les informations communiquées par le journaliste André Plihal, Sao Paulo a bien tenté de faire venir Luis Henrique, ces dernières semaines. Le club brésilien n'est néanmoins pas arrivé à conclure le deal, sans que l'on sache qui aurait bloqué. Rogério, le coach paulista, apprécierait en tout cas beaucoup son profil.



Cette saison, Luis Henrique n'est (pour l'instant) pas parvenu à confirmer les espoirs placés en lui. Il n'a été que peu décisif, avec 1 but et 1 passe décisive en 17 apparitions, toutes compétitions confondues. Pour rappel, son contrat porte jusqu'en 2025 et l'OM avait déboursé 8 millions d'euros pour le recruter.