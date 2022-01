Mercato : Nice envisage bien de garder Amavi

L'OGC Nice projette bien de conserver Jordan Amavi (27 ans), au terme de la saison. Julien Fournier a confirmé que son option d'achat devrait être levée.





"Concernant Jordan, on ne le prend pas comme un pansement pour quatre, cinq mois. Il y a toujours l'idée et l'envie de continuer l'aventure ensemble par la suite. On verra en fin de saison nos possibilités et celles de Jordan. On a une vraie relation de transparence", a déclaré le directeur du football de l'OGCN.



Pour rappel, l'option d'achat des Aiglons serait de l'ordre de 5 millions d'euros. Le natif de Toulon ne figurait pas dans les petits papiers de Jorge Sampaoli, lequel ne jugeait pas son profil compatible avec son système de jeu. Sead Kolasinac l'a remplacé numériquement, au sein de l'effectif marseillais.



Arrivé en 2017, Jordan Amavi devrait donc en rester à 127 matchs disputés sous le maillot de l'OM. Il a également délivré 8 passes décisives et marqué 3 buts. Il a enfin écopé de 40 cartons, dont 4 rouges.