Bazdarevic voulait que Kolasinac joue à l'OM

Mécha Bazdarevic a fait en sorte de rapprocher Sead Kolasinac (28 ans) et l'OM. Il les pense compatibles.





Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'ancien coach d'Istres a commenté le transfert du défenseur à Marseille : "Sead est un battant, il ne te lâchera jamais s'il sent qu'on a confiance en lui. C'est un affectif, il va mourir pour toi. Ça fait trois ans que je lui parle de l'OM", a-t-il indiqué. Avant de poursuivre : "À un moment, l'OM et Lyon cherchaient un latéral gauche. Des amis recruteurs m'ont demandé si j'en connaissais dans l'ex-Yougoslavie. "Pourquoi ne prenez-vous pas Kolasinac ?", leur ai-je conseillé. Lui ne connaissait pas l'OM et le foot français. Je l'ai eu au téléphone avant sa signature. Je lui ai dit : "C'est un super club, éclate-toi!" Je l'ai aussi prévenu que c'était plus difficile de s'imposer à l'OM qu'à Arsenal."





"Il ne faut pas le provoquer"

L'ancien Sochalien considère que l'international bosnien dispose du caractère pour s'imposer à l'OM : "Il n'a pas peur de la pression ni d'un stade chaud. C'est un fidèle, avec une très bonne patte gauche. Il va vite, est très costaud et athlétiquement impressionnant. Et il a des cou... Il ne faut pas le provoquer ! Car lui ne va pas se dégonfler. S'il le faut, il ira à la guerre. Mais il a besoin de confiance." Et de conclure : "L'OM fait une bonne affaire. Il peut amener quelque chose."



Sead Kolasinac aura certainement besoin de temps pour retrouver le rythme de la compétition, et pour s'adapter à la Ligue 1. Pour rappel, il n'a joué que 5 matchs, cette saison, avec Arsenal.