Mercato : la peu crédible rumeur Aubameyang

Certains médias ont fait part de l'intérêt de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans). Pour autant, le club phocéen ne disposerait pas des moyens pour le faire venir.





Selon les informations recueillies par Sky Sports, le club olympien a pris des renseignements sur l'attaquant des Gunners. Et il ne serait pas le seul : le PSG, le Milan AC, le FC Séville et la Juventus de Turin en auraient fait de même. Le joueur est en froid avec Mikel Arteta et s'est vu retirer le brassard de capitaine, il y a quelques semaines. Ses représentants lui cherchent une porte de sortie, alors qu'il dispute la CAN avec le Gabon.



Certains journalistes associent cette prise de renseignements au possible remplacement d'Arek Milik. Pour autant, il est impossible de passer outre le fait que Pierre-Emerick Aubameyang dispose d'un salaire de 20 millions d'euros par an. Près de quatre fois celui de Kevin Strootman, plus grosse rémunération olympienne. Aussi bonne que soient les relations avec les Gunners, l'OM ne peut pas assumer ne serait-ce que le quart de tels émoluments. L'opération parait infaisable...



Cette saison, le natif de Laval a notamment inscrit 4 buts en 14 apparitions en Premier League.