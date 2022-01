Mercato : la Roma autorisée à discuter avec Kamara ?

L'AS Rome aurait été autorisé par l'OM à discuter avec Boubacar Kamara (22 ans).





Selon les éléments recueillis par Il Romanista, le club romain a été autorisé à négocier avec le milieu défensif par le club phocéen. Cela signifie a priori qu'il a fait une offre (au moins orale) satisfaisant les dirigeants. Le média ajoute que les Giallorossi ne pourront passer à l'offensive qu'en cas de départ d'Amadou Diawara. Une information à confirmer, alors que le transfert de Boubacar Kamara pourrait être financé virtuellement par les baisses des options d'achat de Pau Lopez et Cengiz Under.



Il paraît par ailleurs peu évident que les Romains disposent des moyens pour offrir au Marseillais les émoluments qu'il attend. Et il n'est pas évident qu'il optera pour la Serie A, alors que plusieurs clubs de Liga et de Premier League semblent lui faire les yeux doux.



Pablo Longoria s'est exprimé que sujet du joueur, en conférence de presse. Il ne paraît pas avoir abandonné tout espoir.