Mercato : la vérité sur la rumeur de Mandanda à Nice

Steve Mandanda (36 ans) ne devrait pas aller à Nice, cet hiver. Il l'aurait néanmoins envisagé, selon la presse niçoise, mais les Aiglons ne pourraient pas lui garantir du temps de jeu.





D'après les informations publiées par Nice-Matin, le portier phocéen ne rejoindra pas l'OGC Nice, cet hiver. Christophe Galtier ne pourrait en effet pas lui garantir de lui donner du temps de jeu, alors que Walter Benitez réalise de bonnes performances. Le média confirme néanmoins que le joueur avait cette idée en tête. Deux raisons le pousseraient à rejoindre les rangs des Aiglons : il ne sentirait plus en sécurité sportivement, à l'OM, et même dans sa vie personnelle, à Marseille, alors qu'il aurait été victime de plusieurs cambriolages. De plus, il serait resté très proche de Didier Digard et de Julien Fournier. Il a connu le premier au centre de formation du Havre et le second à Marseille lorsqu'il était dirigeant, sous l'ère Pape Diouf.



Nice-Matin précise par ailleurs que l'ASSE a aussi fait part de son intérêt pour le gardien marseillais. Mais Steve Mandanda n'était pas intéressé.