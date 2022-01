Riolo : "Ce que Marseille a fait, ce n'est pas propre"

Daniel Riolo a pris la défense de Lyon, concernant le choix possible de la date du 1er février, pour le match OL-OM. Il pense que la LFP commettrait une injustice.





"On a pensé au calendrier et à ce que pourrait faire Marseille en Coupe de France, mais à aucun moment on a considéré que si le match devait être rejoué sans les Brésiliens de l'OL alors qu'ils étaient là, ce serait injuste ? Car sur le match où il y a eu les incidents, ils étaient là. C'est inadmissible, je trouve que c'est dingue. Ce match doit être rejoué le 10, car à cette date, tout le monde sera disponible. Il y a une vraie injustice, ce n'est pas normal que Lyon n'ait pas toutes ses armes sur ce match. Si on sait que l'OM a fait exprès de faire trainer pour ne pas trouver de date, c'est quand même un problème. Ce que Marseille a fait, ce n'est pas propre. Il y a un silence du président de la Ligue sur tous les dossiers depuis le début de la saison qui est insupportable", a estimé le journaliste au micro de RMC Sport.



Après avoir taclé les Lyonnais, Daniel Riolo paraît vouloir se réconcilier en faisant un peu de démagogie. Il ne rappelle donc pas que l'OL souhaitait faire reprendre le match sans Dimitri Payet, ce soir du 22 novembre. Cela ne le dérangeait alors pas qu'un joueur reste sur la touche. Et JMA a même été sanctionné pour avoir mis la pression sur l'arbitre. Dans les faits, le club phocéen a disposé d'un délai réglementaire pour étudier la possibilité d'un recours au CNOSF qui ne devrait prêter lieu à aucune critique. Ce délai n'existe pas pour rien et l'OM reste bien la victime de toute cette histoire. D'aucuns peuvent penser que l'OL, comme Nice, s'en sort bien.