Longoria a évoqué la situation de Kamara

Lors de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac (28 ans), Pablo Longoria s'est exprimé sur la situation de Boubacar Kamara (22 ans). Il pense que le milieu de terrain éprouve un grand respect pour l'OM et ne perd pas espoir.





"On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu'il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre jouer, agents de joueurs, le club... Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s'imposer. S'il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d'écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C'est vrai que la position du club n'est pas plaisante, d'avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c'est vrai aussi que le respect pour se club est grand", a déclaré le président olympien face aux journalistes.



La presse étrangère affirme que les agents de Boubacar Kamara expliquent aux courtisans qu'il partira bien au terme de son contrat, en juin prochain. Il s'agit donc peut-être d'intox.