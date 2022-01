Sampaoli ne tarit pas d'éloges sur Fofana

Jorge Sampaoli pense que Seko Fofana est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. L'Argentin est scotché par ses prestations.





"Fofana, il me semble être l'un des meilleurs voir le meilleur joueur du championnat. Il pourrait jouer dans n'importe quel club. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c'est le joueur qui m'impressionne chaque week-end, il maintient intact son rendement", a indiqué le coach phocéen face aux médias, jeudi.



L'été dernier, l'OM avait fait part de son intérêt pour le milieu de terrain du RC Lens. Il totalise 8 buts en 23 apparitions, cette saison, et paraît suivi par de nombreuses écuries. Le club phocéen ne semble pas disposer des moyens pour s'attacher ses services, tandis que son contrat court jusqu'en juin 2024. Lens l'avait recruté pour 10 millions d'euros, et il faudra vraisemblablement trois ou quatre fois plus pour le lui chiper.



Seko Fofana a marqué 3 buts lors des 6 dernières rencontres du RC Lens. Et, pour rappel, les Nordistes s'étaient imposés, au match aller, au stade Orange Vélodrome (2-3).