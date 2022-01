Benedetto donne de nouvelles précisions et officialise son retour

Dario Benedetto (31 ans) a donné de nouvelles précisions sur son départ d'Elche pour Boca Juniors. Il a aussi annoncé son retour.





"J'ai appelé moi-même Roman (Riquelme) et je lui ai dit que je souhaitais revenir au club. Il m'avait contacté en juin dernier, mais je lui avais dit que ce n'était pas le moment, je voulais jouer en Liga espagnole. Je n'y ai pas trouvé le temps de jeu que je souhaitais et j'ai donc décidé de revenir aujourd'hui", a expliqué l'attaquant à Olé.



Sur Instagram, le joueur a officialisé son retour à Boca Juniors : "Aujourd'hui, je peux dire que je rentre à la maison. Heureux de ce retour tant attendu, et de porter à nouveau les couleurs que j'aime", a-t-il écrit.



Le transfert devrait bientôt être annoncé par les Xeneizes ou par l'OM. Pour rappel, Dario Benedetto a mis 17 buts en 71 matchs avec l'OM.