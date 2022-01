Di Meco pense que Kamara pourrait partir à cause du sort de Mandanda

Eric Di Meco en a remis une couche concernant la situation de Steve Mandanda (36 ans). Il pense que le manque de respect à son égard pourrait finir de convaincre Boubacar Kamara (22 ans) de partir.





Eric Di Meco a pris une très forte position, depuis l'été passé, sur le dossier de Steve Mandanda. Il sait de source sûre que le gardien de but n'a pas été respecté : "Je trouve que le message envoyé, quand tu fais ça à Mandanda, n'est pas bon pour ton vestiaire. Si tu es le petit Kamara, que tu regardes comment on se comporte avec une légende du club, et qu'on veut que tu prolonges, tu te dis : “Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?” Pau Lopez, j'espère bien qu'il sait faire des arrêts. Mais je n'aime pas ce que l'OM a fait à Mandanda. Je ne dis pas qu'il fallait le faire jouer. Mais quand Pau Lopez arrive, dis-lui d'aller sur le banc ou ailleurs s'il veut jouer. Mais je sais de source sûre qu'on n'a pas été honnête avec lui", a-t-il déclaré au micro de La Provence.





"Qu'ils ne pleurent pas quand Kamara ne prolonge pas..."

Et de poursuivre : "On ne peut pas pleurer parce que les joueurs n'ont plus l'esprit club, parce qu'ils ne viennent à l'OM que pour s'en servir de marchepied pour aller dans un plus grand club. C'est le football. Mais quand un mec te fait 600 matchs chez toi, qu'il a été champion de France, et tu le traites comme ça... Maintenant si les supporters sont contents de la manière dont a été traité Mandanda, qu'ils ne pleurent pas quand Kamara ne prolonge pas ou quand un mec se casse au bout de six mois."



L'ancien latéral gauche a une façon toute personnelle de mettre en lien les situations des différents joueurs d'un club.