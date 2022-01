Longoria a répondu à l'OL

En conférence de presse, Pablo Longoria a répondu aux Lyonnais, qui ont adressé un courriel à la LFP pour se plaindre des dates choisies pour rejouer OL-OM. Il assure avoir tout fait dans les règles.





"Je crois que l'on a joué à l'intérieur de la légalité. On ne fait rien d'illégal. Chacun peut penser qu'il y a des stratégies ou pas, mais ce que l'on a fait c'est que l'on a suivi les délais naturels dans toutes les décisions d'appel ou de non-appel", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Si on accepte les décisions de la LFP ? Ce n'est pas à moi de commenter s'il y a une date à fixer ou pas. La Ligue a décidé de jouer à cette date (le match reporté, prévu le 1er ou le 10 février, NDLR). Le fait principal, c'est la responsabilité de la Ligue de déplacer le match à la date disponible la plus proche. C'est assez logique pour le bien de la compétition et pour ne pas altérer le naturel de la compétition. C'est aussi vrai qu'il faut se poser, en général, la question. On n'est pas l'unique club qui a joué trois matchs en moins d'une semaine. (...) Je crois qu'il faut bien réfléchir parce que ce n'est pas habituel en six jours. Jouer trois matchs, je crois que c'est l'unique championnat où l'on a cette particularité. C'est un peu serré de jouer trois matchs en six jours, mais c'est également vrai que la disponibilité du calendrier est assez limitée. Mettre d'accord tout le monde, je comprends la difficulté de contenter tout le monde."



Bien que suspendu, Jean-Michel Aulas continue apparemment de tenter d'influer pour favoriser son équipe. Curieusement, cela ne le dérangeait pas de faire reprendre le match sans Dimitri Payet, certainement le meilleur Marseillais, après qu'il ait été blessé par la bouteille.